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Российские футболисты избили судью после матча

Елена Прошина
1 час назад

После матча Любительской лиги Первенства России среди команд третьего дивизиона зоны ЮФО/СКФО игроки команды «Ангушт» (Назрань) напали на судью и его помощников. После этого футболисты устроили массовую драку с их противником — клубом «Энергетик» (Прохладный). К потасовке присоединились болельщики.

Российские футболисты избили судью после матча
Фото: footballufo.rufootballufo.ru

По данному делу представители Контрольно-дисциплинарного комитета МОО «Союз федераций футбола ЮФО и СКФО» провели заседание. Приглашенные представители команд «Энергетик» и «Ангушт» на него не явились. Полный протокол заседания опубликовали на портале «Футбол ЮФО-СКФО».

«На 88 минуте мачта после назначения судьей штрафного удара в ворота команды «Ангушт» ее игрока Бекхана Алиева удалили за нецензурную брань в адрес арбитра. Уходя с поля, он бросил в помощника Алексея Бульмирского снятый с руки бинт. После финального свистка судью Сергея Смирнова окружили игроки команды «Ангушт» — Магомед Балаев нанес ему два удара в лицо, а Руслан Зязиков бил сзади. В свою очередь Бекхан Алиев напал на помощника судьи Виталия Наумова. Футболист повалил его на землю и нанес несколько ударов ногами», — говорится в документе.

Игроки «Ангушта» на этом не остановились и затеяли драку с клубом «Энергетик», к которой впоследствии присоединились и болельщики.

По итогам заседание КДК приняли решение о дисквалификации на два года Бекхана Алиева («Ангушт»), на год — Магомеда Балаева(«Ангушт») и Руслана Зязикова («Ангушт»), на шесть матчей Сафарбека Мархиева («Ангушт»), Алана Аслануко («Энергетик») и Артема Орсаева («Энергетик»).

Также на две игры условно отстранили стадион «Энергетик» и назначили штраф в размере 10000 рублей команде «Энергетик».

Отметим, что оба клуба занимали верхние строки турнирной таблицы первенства.

Футбол,Руслан Зязиков,Магомед Балаев,Артем Орсаев,Виталий Наумов,Сергей Смирнов,
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