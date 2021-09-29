Российские футболисты избили судью после матча

«На 88 минуте мачта после назначения судьей штрафного удара в ворота команды «Ангушт» ее игрока Бекхана Алиева удалили за нецензурную брань в адрес арбитра. Уходя с поля, он бросил в помощника Алексея Бульмирского снятый с руки бинт. После финального свистка судью Сергея Смирнова окружили игроки команды «Ангушт» — Магомед Балаев нанес ему два удара в лицо, а Руслан Зязиков бил сзади. В свою очередь Бекхан Алиев напал на помощника судьи Виталия Наумова. Футболист повалил его на землю и нанес несколько ударов ногами», — говорится в документе.