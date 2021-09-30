Болельщиков «Локомотива» отказались пускать на матч ЛЕ в Риме

Российских болельщиков футбольного клуба «Локомотив» не пустят на трибуны Олимпийского стадиона в Риме, где 30 сентября железнодорожники сыграют с итальянским «Лацио» в рамках группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».
«30 сентября 2021 года, по итогам предматчевого совещания, посвященного предстоящей игре Лиги Европы «Лацио» (Италия) – «Локомотив» (Россия), который пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, представители итальянской полиции уведомили УЕФА и играющие команды, что на матч не будут допущены болельщики, не являющиеся гражданами Евросоюза или не имеющие вида на жительство в Евросоюзе», - говорится в сообщении.
В клубе предупредили, что болельщики «Локомотива» с российскими и заграничными паспортами РФ не смогут попасть на матч.
30 сентября в Италии сыграет еще одна московская команда – «Спартак» проведет в Неаполе гостевой матч группового турнира Лиги Европы против «Наполи». Болельщики «Спартака» смогут попасть на стадион при наличии «зеленого сертификата» от Министерства здравоохранения Италии и удостоверения личности.