Онопко объяснил отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, поделился мнением об отказе нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора чемпионата мира - 2022.
"Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом. Думал, он не будет говорить: "Я не хочу". Точнее, как я понимаю, он отказался приезжать только на октябрьский сбор. Каждый игрок сам принимает такое решение и исходит в первую очередь из своего эмоционального состояния. Бывает, что футболист и физически устает, но больше — эмоционально. Тот же Игорь Акинфеев. У него семья, дети. Он не может играть в сборной просто так. Играть за ЦСКА и сборную — это большая нагрузка и ответственность. Так же думает Дзагоев. Наверное, Дзюба думал так же", — приводит слова специалиста YouTube-канал "Коммент.Шоу".
Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе.
Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной. 8 октября в рамках квалификации к ЧМ-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.
Ранее бывший тренер московского "Спартака" Олег Романцев заявил, что не вызвал бы Артема Дзюбу в сборную России.