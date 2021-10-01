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Онопко объяснил отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Газета.Ruиещё 8
41 минуту назад

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, поделился мнением об отказе нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора чемпионата мира - 2022.

Онопко объяснил отказ Дзюбы от вызова в сборную России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом. Думал, он не будет говорить: "Я не хочу". Точнее, как я понимаю, он отказался приезжать только на октябрьский сбор. Каждый игрок сам принимает такое решение и исходит в первую очередь из своего эмоционального состояния. Бывает, что футболист и физически устает, но больше — эмоционально. Тот же Игорь Акинфеев. У него семья, дети. Он не может играть в сборной просто так. Играть за ЦСКА и сборную — это большая нагрузка и ответственность. Так же думает Дзагоев. Наверное, Дзюба думал так же", — приводит слова специалиста YouTube-канал "Коммент.Шоу".

Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе.

Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной. 8 октября в рамках квалификации к ЧМ-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее бывший тренер московского "Спартака" Олег Романцев заявил, что не вызвал бы Артема Дзюбу в сборную России.

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