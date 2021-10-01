Онопко объяснил отказ Дзюбы от вызова в сборную России

"Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом. Думал, он не будет говорить: "Я не хочу". Точнее, как я понимаю, он отказался приезжать только на октябрьский сбор. Каждый игрок сам принимает такое решение и исходит в первую очередь из своего эмоционального состояния. Бывает, что футболист и физически устает, но больше — эмоционально. Тот же Игорь Акинфеев. У него семья, дети. Он не может играть в сборной просто так. Играть за ЦСКА и сборную — это большая нагрузка и ответственность. Так же думает Дзагоев. Наверное, Дзюба думал так же", — приводит слова специалиста YouTube-канал "Коммент.Шоу".