«Русские, не хотим вас видеть». Когда за «Спартак» не было стыдно в Европе

В тот сезон обе московские команды побеждали соперников из топ-лиг.

Фото: «ЧЕМПИОНАТ» «ЧЕМПИОНАТ»

В этом сезоне от России в Лигу Европы вышли «Спартак» и «Локомотив». Обе московские команды попали в непростые группы и шансов на выход в 1/16 финала, откровенно говоря, немного. А три года назад красно-белые и железнодорожники в последний раз выступили в плей-офф ЛЕ. Давайте вспомним, как это было.

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«Локомотив» в сезоне-2016/2017 провалился в РПЛ и занял лишь восьмое место, зато выиграл Кубок России. Так железнодорожники попали в групповой этап Лиги Европы. Там им попались датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Фастав». Тогдашний гендиректор Илья Геркус заявил, что все соперники «вполне по силам» «Локомотиву». Главный тренер Юрий Сёмин был осторожнее: «Всё будет зависеть от нас самих, от нашей готовности. Если сыграем на сто процентов возможностей, то выйдем из группы».

Начал «Локомотив» с выездного матча с «Копенгагеном» и сыграл вничью — 0:0. Приемлемый результат, учитывая, что датская команда была главным конкурентом. Во 2-м туре железнодорожники буднично разгромили дома «Фастав», а вот дальше начались проблемы. Команду Сёмина ждали два матча с «Шерифом». Казалось бы, бери шесть очков и фокусируйся на РПЛ до весны. «Локомотив» не взял даже трёх. До победы «Шерифа» над «Реалом» оставалось ещё четыре года, но проблемы эта команда могла доставить уже тогда.

Первый матч прошёл в Молдавии и завершился со счётом 1:1. Выездная ничья не трагедия, вот только домашняя игра сложилась ещё хуже. Железнодорожники повели в середине первого тайма благодаря голу Джефферсона Фарфана, но перед перерывом пропустили ответный мяч, а за полчаса до конца — ещё один. За оставшееся время «Локомотив» так и не забил — 1:2. Вдобавок железнодорожники потеряли из-за травмы вратаря Маринато Гильерме.

Сёмин после матча признал, что его команда выступила неудачно: «Сегодня не получилось всё. Всегда можно найти определённые причины, но одна из главных — после предыдущего матча команда недовосстановилась. Никого даже отметить нельзя сегодня. Все сыграли ниже своего уровня. «Шериф» был отлично мотивирован, хорошо выглядел физически и был быстрее нас. Мы просто не могли играть так же».

В оставшихся двух турах «Локомотиву» нужно было побеждать, и команда включилась в нужный момент. Для начала железнодорожники не без труда одолели дома «Копенгаген» благодаря дублю Фарфана, а затем во второй раз переиграли «Фастав». Итог: 11 очков, первое место в группе и отрыв от финишировавшего вторым «Копенгагена» в два очка.

В 1/16 финала «Локомотиву» досталась «Ницца». Вылететь от такой команды было бы не стыдно. За несколько месяцев до этого она заняла третье место в чемпионате Франции, главным тренером был Люсьен Фавр, а в составе числились такие люди, как Данте, Жан-Мишель Сери (им тогда интересовалась «Барселона»), Аллан Сент-Максимен, Алассан Плеа и сам Марио Балотелли.

И поначалу всё действительно складывалось не в пользу «Локомотива». Железнодорожники пропустили от Балотелли уже на 4-й минуте, а к получасу горели в два мяча (Марио оформил дубль). Тем не менее «Локомотив» взял себя в руки и выдал королевский камбэк. Перед перерывом Мануэл Фернандеш забил с пенальти, а в середине второго тайма закинул ещё два, оформил хет-трик и принёс команде победу — 3:2. Свою роль сыграло и удаление у «Ниццы» за пару минут до второго гола «Локомотива», но героизма железнодорожников это не отменяет.

Фавр после матча жаловался на транжирство своих игроков: «Мы очень хорошо провели первый тайм. Могли повести в счёте 3:0 или 4:0, однако не реализовали свои голевые моменты». Сёмин избежал громких заявлений, похвалил «Локомотив» за игру в первом матче после зимнего перерыва и не согласился с тем, что его команда одной ногой в следующей стадии.

Положение у «Ниццы» было неприятным (домашнее поражение, много пропущенных голов), и всё же не безнадёжным. Команда могла побороться в ответном матче, но и в этот раз выиграл «Локомотив». Всё решил гол Игоря Денисова в середине первого тайма. «Ницце» после этого нужно было забивать три, а счёт остался неизменным — 1:0. Сёмин после второй победы над «Ниццей» раскрепостился. Как выяснилось, тренер был не в курсе, что железнодорожники впервые вышли в 1/8 финала Лиги Европы: «А я даже не знал! Неужели не выходили в 1/8? В Лиге чемпионов выходили зато! Будем бить рекорды, значит».

Приключения «Локомотива» закончились в 1/8 финала. Там железнодорожникам попался самый сильный соперник (и будущий победитель турнира) — «Атлетико». Интрига в этом противостоянии умерла, не успев появиться. В Мадриде «Локомотив» размазали со счётом 3:0. В Москве удалось забить, но в итоге получилось ещё хуже — 1:5.

С учётом уровня соперника «Локомотив» избежал критики, а бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев даже нашёл плюс в таком исходе: «Пять пропущенных мячей дома – это, конечно, рубец для Сёмина. С другой стороны, и хорошо, что их так разорвали. В следующих матчах, уже в чемпионате, надо будет отрабатывать».

Сёмин же назвал игру «Локомотива» авантюрой, а два поражения — ударом по самолюбию, и заявил, что «Атлетико» выиграет Лигу Европы: «У остальных даже нет шансов». Так и произошло. А железнодорожники сполна реабилитировались за вылет из Лиги Европы и впервые за долгое время стали чемпионами России.

«Спартак» попал в Лигу Европы иным путём. Сезоном ранее красно-белые завоевали первое за 16 лет чемпионство и квалифицировались в Лигу чемпионов. Программой-минимум было третье место в группе, поскольку, помимо «Ливерпуля» и «Севильи», там оказался скромный «Марибор». «Спартак» задачу выполнил, но иронично, что именно словенцев он в итоге и не обыграл. Зато были ничья с «Ливерпулем» и разгром «Севильи».

В 1/16 финала «Спартаку» достался «Атлетик» из Бильбао. Соперник примерно того же уровня, что и «Ницца», однако исход получился иным. Первый матч прошёл в Москве, и тогда казалось, что у красно-белых неплохие шансы. На деле же «Спартак» пропустил три в первом тайме и горел практически буквально. Во втором тайме Луис Адриано отыграл один мяч, этим ответ хозяев ограничился — 1:3.

Массимо Каррера, тренировавший тогда «Спартак», был недоволен: «Мы совершили три ошибки — и нам забили три мяча. Было сложно перевернуть такую игру. Завтра мы будем разбирать ошибки, а затем попытаемся исправить ситуацию». Футболисты красно-белых же в один голос говорили, что команде по силам совершить камбэк в Бильбао. И оказались недалеки от истины.

Второй матч «Атлетика» и «Спартака» оказался в центре внимания из-за околофутбола. Перед игрой в центре Бильбао произошли столкновения между болельщиками. В конфликт быстро вмешалась полиция, и градус возрос. Итоги плачевные: гибель полицейского, задержания и пострадавшие. Мэр города не выдержал и оставил гневный твит с обращением к гостям из России: «Не возвращайтесь в Бильбао! Мы не хотим вас видеть!»

На поле дела обстояли более позитивно. «Спартак» сумел забить прямо перед перерывом (вновь отличился Адриано) и на второй тайм выходил с осознанием, что ещё ничего не потеряно. Гол «Атлетика» на 57-й минуте не изменил картины. Красно-белые всё же забили второй мяч усилиями Лоренсо Мельгарехо, правда, поздно – за пять минут до конца основного времени. На третий гол, который сравнял бы счёт в противостоянии, «Спартака» уже не хватило.

Каррера постарался найти поводы для оптимизма: «Вылет может быть нам на руку. Всё зависит от того, как мы подойдём к следующим матчам. Если будем выходить так же, как сегодня, то ещё скажем своё слово. Я рад тому, как команда выступила. Жаль, что мы не проходим дальше. Сегодня наша команда старалась перевернуть результат предыдущего матча. Всё позитивно, кроме того, что мы покидаем Лигу Европы».