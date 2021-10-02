ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром"

Московский ЦСКА в матче десятого тура Российской премьер-лиги сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).

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Матч проходил на «ВЭБ Арене» в Москве.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После десяти матчей ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Краснодар также набрал 17 баллов, но находится на четвертом месте, обгоняя армейцев по дополнительным показателям.

В следующем матче армейский клуб сыграет с «Уралом» 17 октября. «Краснодар» в этот же день на своем поле примет «Уфу».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).