3 октября в матче 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити». Это матч за лидерство в чемпионате, победитель возглавит турнирную таблицу, а осечки конкурентов ждет «Челси» Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч АПЛ 3 октября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

3 октября «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 7-го тура чемпионата Англии. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «ОККО Спорт». Прямой эфир встречи начнется в 18:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами гостей. Поставить на «горожан» можно с коэффициентом 2.45, это примерно 40% вероятности. Шансы «Ливерпуля» аналитики оценили коэффициентом 2.85 (34%), а на ничью можно сделать ставку за 3.75 (26%).

Эксперты уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.72, а на тотал меньше 2.5 – за 2.12.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.62. С таким же коэффициентом 2.30 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.00.

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: какие делать ставки на игру АПЛ 3 октября

«Ливерпуль» после 6 туров возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда победила в 4 матчах и 2 встречи свела вничью. Правда, в последнем туре победить не удалось: искрометные 3:3 с «Брентфордом». Поправить настроение удалось в Лиге чемпионов: команда Юргена Клоппа камня на камне не оставила от «Порту» - 5:1 на выезде.

А вот «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов уступил. Соперник, правда, был куда серьезнее - «ПСЖ». Зато в чемпионате в последнем туре команда Пепа Гвардиолы победила «Челси» 1:0 и теперь всего на 1 очко отстает от «Ливерпуля». Победитель матча, таким образом, возглавит турнирную таблицу, ну а «Челси» будет болеть за ничью.

На что же здесь ставить? Если обратиться к статистике, то можно отметить, что из последних 6 игр 5 были верховыми. Лишь одна игра завершилась ничьей 1:1. Учитывая то, какие мастера атаки есть в составе команд, логично сделать ставку на ТБ 2.5 гола. Поставить на победу такой исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.72.

Лишь в одной из 6 последних встреч был результат, при котором обе команды не смогли забить. Голы в обе стороны в противостоянии «Ливерпуля» и «Ман Сити» - обычная практика. Что ж, верим в то, что так будет и на этот раз. Поставить на то, что обе команды забьют, в БК «Фонбет» можно за 1.62.