Бывший футболист «Фиорентины» посмеялся над Кокориным

Бывший футболист «Фиорентины» Массимо Орландо оценил игру форварда команды из Флоренции Александра Кокорина. Об этом сообщает Tutto Mercato.

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Спортсмен посмеялся над россиянином.

«Каждый раз, когда я вижу его на поле, он напоминает мне кого угодно, только не футболиста», — добавил Орландо.

29 сентября стал известен размер зарплаты Кокорина в «Фиорентине». Российский нападающий получает 1,8 миллиона евро в год и делит с тремя футболистами третье место по этому показателю в команде.