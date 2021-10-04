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Бывший футболист «Фиорентины» посмеялся над Кокориным

Lenta.ruиещё 6
25 минут назад

Бывший футболист «Фиорентины» Массимо Орландо оценил игру форварда команды из Флоренции Александра Кокорина. Об этом сообщает Tutto Mercato.

Бывший футболист «Фиорентины» посмеялся над Кокориным
Фото: ReutersReuters

Спортсмен посмеялся над россиянином.

«Каждый раз, когда я вижу его на поле, он напоминает мне кого угодно, только не футболиста», — добавил Орландо.

29 сентября стал известен размер зарплаты Кокорина в «Фиорентине». Российский нападающий получает 1,8 миллиона евро в год и делит с тремя футболистами третье место по этому показателю в команде.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в трех матчах чемпионата Италии и не отметился результативными действиями. Во всех встречах россиянин выходил на замену, самым ранним оказалось его появление на поле на 77-й минуте игры с «Наполи» (1:2).

Футбол,Александр Кокорин,
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