Газзаев раскритиковал Дзюбу за отказ от вызова в сборную России

«Мне сложно это объяснить. Впервые я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда футболист отказывается от вызова в национальную команду. Это событие, честь, к которому стремится каждый. Артём вроде бы сказал, что не готов играть в национальной команде по своему состоянию, но не игрок должен определять состояние, а тренер и медицинский штаб. Футболист должен приехать в расположение команды и уже там решается, почему он не может выступать в команде», — приводит слова Газзаева с пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» РИА Новости.