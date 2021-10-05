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Okko предложил показывать РПЛ с Первым каналом, РЕН-ТВ и "Чемпионатом"

Газета.Ruиещё 3
36 минут назад

Входящий в экосистему Сбера онлайн-кинотеатр Okko выразил готовность показывать матчи Российской премьер-лиги вместе с Первым каналом и телекомпанией РЕН-ТВ.

Okko предложил показывать РПЛ с Первым каналом, РЕН-ТВ и "Чемпионатом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает во вторник РБК.

Отмечается, что Okko готов предложить за права на трансляцию рыночную стоимость.

В мультимедийном сервисе предлагают сделать главные матчи доступными на общенациональных телеканалах.

Более того, согласно плану Okko, все игры каждого тура в среднем качестве с интершумом будут доступны для бесплатного просмотра на портале «Чемпионат».

Что же касается подписчиков Okko Спорт, то они смогут смотреть все матчи в HD-формате, но с возможностью выбора звуковой дорожки, комментариями от редакции сервиса и опцией одновременного просмотра нескольких игр и др.

Кроме того, подписчикам Okko будут доступны аналитические передачи.

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