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Владелец «Спартака» Леонид Федун покинул Россию из-за проблем со здоровьем

Вероника Полынина
1 час назад

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун находится в Германии на лечении. Эту информацию подтвердили в пресс-службе «красно-белых».

Владелец «Спартака» Леонид Федун покинул Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем. Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем», - приводит «Чемпионат» слова представителя пресс-службы.

24 сентября о проблемах Федуна со здоровьем сообщил телеграм-канал «Бойлерная».

По информации канала, в августе кардиологи запретили бизнесмену посещать матчи «Спартака» из-за резкого ухудшения работы сердечно-сосудистой системы. Проблемы с сердцем у вице-президента «Лукойла» начались после того, как в мае прошлого года он переболел коронавирусом.

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Сегодня телеграм-канал «Кремлевский мамковед» сообщил, что Федун находится в Германии на лечении.

Последний раз Федуна видели на матче «Спартака» 15 сентября. Тогда московский клуб проиграл польской «Легии» в матче группового этапа Лиги Европы со счетом 0:1.

В сентябре стало известно о проблемах со здоровьем владельца футбольного клуба «Краснодар», основателя продуктовой сети «Магнит» Сергея Галицкого.

«Это не секрет для краснодарцев — я болею и не могу посещать домашние игры в большом количестве, не могу общаться с клубом в том количестве, которое необходимо президенту», - рассказал Галицкий YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Он сообщил, что клуб меняет структуру управления, чтобы освободить его от руководства.

Футбол,Сергей Галицкий,Леонид Федун,"Магнит",Лукойл,Спартак,
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