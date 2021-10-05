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Миранчук может покинуть "Аталанту" в зимнее трансферное окно

Rusfootball
29 минут назад

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может сменить клубную прописку ближайшей зимой. По информации источника, 25-летний россиянин может покинуть стан черно-синих. Не исключается, что игрок попросит отпустить его, если он так и не будет получать стабильную игровую практику.

Миранчук может покинуть "Аталанту"
Фото: AFPAFP

В нынешнем сезоне в составе "Аталанты" Алексей Миранчук принял участие в пяти матчах во всех турнирах, записав на свой счет одну результативную передачу. Его контракт с бергамасками рассчитан до лета 2024 года. Профильный портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 15 млн евро.

Футбол,Алексей Миранчук,
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