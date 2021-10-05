Миранчук может покинуть "Аталанту"

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может сменить клубную прописку ближайшей зимой. По информации источника, 25-летний россиянин может покинуть стан черно-синих. Не исключается, что игрок попросит отпустить его, если он так и не будет получать стабильную игровую практику.