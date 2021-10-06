Карпин: мне нужен Дзюба

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признал, что ему нужен в команде нападающий «Зенита» Артем Дзюба, но он не расстроен, что форвард не приедет на ближайшие матчи. Об этом Карпин сообщил в эифире YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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Карпин положительно ответил на вопрос, нужен ли ему Дзюба в сборной. При этом он сообщил, что не расстроен, что Дзюба не приедет на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении в октябре.

Как сообщалось ранее, Дзюба отказался играть за сборную РФ на матчах квалификации чемпионата мира 2022 года, так как «пока не набрал оптимальную форму». Карпин не исключил, что в дальнейшем нападающий может получить новое приглашение в национальную команду. При этом Карпин признал, что у него есть конфликт с Дзюбой. Но, по словам главного тренера, это не влияет на то, будет Дзюба играть за сборную или нет – значение имеет только его форма.