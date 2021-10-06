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Карпин: мне нужен Дзюба

Елена Прошина
2 часа назад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признал, что ему нужен в команде нападающий «Зенита» Артем Дзюба, но он не расстроен, что форвард не приедет на ближайшие матчи. Об этом Карпин сообщил в эифире YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Карпин: мне нужен Дзюба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Карпин положительно ответил на вопрос, нужен ли ему Дзюба в сборной. При этом он сообщил, что не расстроен, что Дзюба не приедет на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении в октябре.

Как сообщалось ранее, Дзюба отказался играть за сборную РФ на матчах квалификации чемпионата мира 2022 года, так как «пока не набрал оптимальную форму». Карпин не исключил, что в дальнейшем нападающий может получить новое приглашение в национальную команду. При этом Карпин признал, что у него есть конфликт с Дзюбой. Но, по словам главного тренера, это не влияет на то, будет Дзюба играть за сборную или нет – значение имеет только его форма.

Конфликт Карпина и Дзюбы длится более 10 лет, он начался еще в «Спартаке». После того, как Карпин был назначен главным тренером сборной России, у него состоялся двухчасовой разговор с нападающим. Болельщики надеялись, что участники конфликта договорились забыть старые обиды и работать на благо российского футбола. Однако непосредственно после разговора приглашения в команду не последовало, и сентябрьские матчи сборная России провела без Дзюбы.

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