В УЕФА объяснили включение Крыма в состав Украины на логотипе Евро-2024

"Карта Украины в видео отражает резолюцию 68/262 Генассамблеи ООН , которая была широко одобрена государствами - членами УЕФА и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма", - сказали в пресс-службе организации.

УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии. В логотипе турнира сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского "Олимпиаштадиона", где состоится финальный матч. Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.