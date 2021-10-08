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Россия и Словакия объявили стартовые составы на матч отбора на чемпионат мира 2022 года

Чемпионат.comиещё 15
1 час назад

Сегодня, 8 октября, сборная России проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Словакии. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало матча запланировано на 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия.

Объявлен состав сборной России на матч против Словакии
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Команды опубликовали стартовые составы:

Россия: Сафонов, Терехов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Баринов, Кузяев, Ерохин, Захарян, Бакаев, Смолов.

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Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Гараслин, Дуда, Боженик, Куцка, Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Шранц.

Встречу обслужит бригада судей из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR будет отвечать арбитр Хуан Мартинес, которому поможет ассистент Теодоро Собрино. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
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