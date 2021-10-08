Объявлен состав сборной России на матч против Словакии

Сегодня, 8 октября, сборная России проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Словакии. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало матча запланировано на 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия.