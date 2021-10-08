8 сентября в отборочном матче ЧМ-2022 сыграют сборные России и Словакии. Обеим командам нужна победа: россияне пытаются удержаться за Хорватией, а словаки в случае поражения практически потеряют шансы даже на второе место в группе. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Россия - Словакия: прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 8 октября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

8 октября в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России в Казани сыграет с командой Словакии. Видеотрансляцию матча покажет Первый канал. Прямой эфир и онлайн начнутся в 21:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает сборную России фаворитом встречи. Сделать ставку на победу команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 1.90, что соответствует 51% вероятности. Победа словаков оценена котировкой 4.50 (21%), а ничья идет за 3.50 (28%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 2.30. На тотал меньше 2.5 установлен коэффициент 1.63. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Россия - Словакия: какие делать ставки на игру отбора ЧМ-2022 8 октября

Сборная России вступает в октябрьские матчи сборных с большими кадровыми проблемами. Отказался от вызова Артем Дзюба, целая группа футболистов во главе с Александром Головиным травмирована, а Федор Смолов в последних матчах перестал забивать. Тут бы выйти из тени Алексею Миранчуку, но полузащитник основательно присел на лавку в «Аталанте» и явно пребывает не в лучшем состоянии, в первую очередь, в моральном плане. Кроме того, завершил карьеру в сборной Марио Фернандес.

Но в этой безликости сборной России есть и свой плюс. Он в том, что незаменимых в этой команде нет. Нельзя сказать, что потеря одного игрока резко снизит шансы команды. Так что Валерий Карпин должен найти, кем заменить отсутствующих.

Победа в Казани практически гарантирует команде 2-е место в группе и путёвку в стыковые матчи. От Словакии нашу команду в таком случае будет отделять уже 7 очков, от Словении - минимум 6. Так что побеждать нужно. Но не менее нужна эта победа и Словакии. Тем более, что команда Штефана Тарковича на своем поле победила россиян 2:1.

На что ставить с такими вводными? В первую очередь, на то, что голов много не будет. Словакия в принципе не относится к числу команд, которые забивают много, а у России кадровая ситуация такова, что забивать особенно некому. Скажем так, обе команды в нынешнем состоянии куда лучше разрушают, чем созидают. Поэтому напрашивается ставка на ТМ 2.5 гола. Поставить на такой исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.63.

И все же сборная России классом повыше, да и играет дома. К тому же память об обидном выездном поражении никуда не делась. Поэтому есть резон сделать ставку на нашу команду. Поставить в БК «Фонбет» на успех России можно с коэффициентом 1.90. Можно попробовать рискнуть и поставить на то, что наша сборная победит и при этом не пропустит. Коэффициент в таком случае будет уже 2.90.