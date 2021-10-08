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Сборная России обыграла Словакию в отборочном турнире Чемпионата мира-2022

Чемпионат.com
1 час назад

Сегодня, 8 октября, сборная России проводила матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Словакии. Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч начался в 21:45 мск. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Сборная России обыграла Словакию в матче отбора на ЧМ-2022
Фото:  САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ» САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр на 24-й минуте забил мяч в свои ворота. Сергей Терехов от радиуса сделал передачу к левому краю штрафной на Арсена Захаряна, тот сразу же прострелил во вратарскую, где Шкриньяр в подкате срезал мяч в свои ворота.

Тренер Непомнящий сделал прогноз на матч сборной России со Словакией

Встречу обслуживала бригада судей из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помогали ему ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR отвечал арбитр Хуан Мартинес, которому помогал ассистент Теодоро Собрино.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

Футбол,Арсен Захарян,Теодоро Собрино,Антонио Матеу,Хуан Мартинес,Сергей Терехов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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