Сборная России обыграла Словакию в матче отбора на ЧМ-2022

Сегодня, 8 октября, сборная России проводила матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Словакии. Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч начался в 21:45 мск. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ» САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр на 24-й минуте забил мяч в свои ворота. Сергей Терехов от радиуса сделал передачу к левому краю штрафной на Арсена Захаряна, тот сразу же прострелил во вратарскую, где Шкриньяр в подкате срезал мяч в свои ворота.

Встречу обслуживала бригада судей из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помогали ему ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR отвечал арбитр Хуан Мартинес, которому помогал ассистент Теодоро Собрино.