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Карпин назвал причину слабого прессинга в матче со Словакией

RT на русскомиещё 9
2 часа назад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему плохо получалось применять прессинг в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словакии.

Карпин назвал причину слабого прессинга в матче со Словакией
Фото: AFP © Evgenia NovozheninaAFP © Evgenia Novozhenina

«С Хорватией футболисты тоже видели друг друга первый раз в этой схеме. Это не связано с новой схемой. Захарян с Хорватией прессинговал. Смолов не играл с Хорватией. Бакаев прошёл тот сентябрьский сбор. Это не связано с тем, что они впервые вышли в такой тройке. Это зависит не только от них, но и от опорников. Времени на отработку не было ни в сентябре, ни сейчас. Понятно, что на это нужно много времени. С хорватами концентрация была запредельная, поэтому, возможно, получалось лучше», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборная России обыграла в Казани Словакию со счётом 1:0. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.

Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.

Ранее защитник сборной России по футболу Сергей Терехов поделился эмоциями от матча со Словакией.

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