Карпин назвал причину слабого прессинга в матче со Словакией

«С Хорватией футболисты тоже видели друг друга первый раз в этой схеме. Это не связано с новой схемой. Захарян с Хорватией прессинговал. Смолов не играл с Хорватией. Бакаев прошёл тот сентябрьский сбор. Это не связано с тем, что они впервые вышли в такой тройке. Это зависит не только от них, но и от опорников. Времени на отработку не было ни в сентябре, ни сейчас. Понятно, что на это нужно много времени. С хорватами концентрация была запредельная, поэтому, возможно, получалось лучше», — сказал Карпин на пресс-конференции.