10 сентября в финальном матче Лиги наций сыграют сборные Испании и Франции. Абсолютно разные полуфиналы, разные сильные стороны, но победит только один. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Испания - Франция: прогноз и ставки на Финал Лиги наций 10 октября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

10 октября в финале Лиги наций сыграют Испания и Франция. Видеотрансляцию матча покажет «Матч ТВ». Прямой эфир и онлайн начнутся в 21:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает сборную Франции фаворитом встречи. Сделать ставку на победу команды Дидье Дешама в основное время можно с коэффициентом 2.45, что соответствует 39% вероятности. Победа испанцев оценена котировкой 3.05 (31%), а ничья идет за 3.25 (30%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 2.08. На тотал меньше 2.5 установлен коэффициент 1.75. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Испания - Франция: какие делать ставки на игру Лиги наций 10 октября

Полуфиналы Лиги наций вышли по-настоящему феерическими! Испания прервала рекордную беспроигрышную серию Италии. Команда Луиса Энрике выиграла абсолютно по делу, пусть ей и помогло удаление Леонардо Бонуччи ближе к концу первого тайма. К Сергею Карасеву вопросов нет, на красную карточку защитник наиграл. К тому моменту испанцы вели 1:0, а в итоге матч завершился их победой со счетом 2:1. Луис Энрике выстроил новую, голодную для побед молодую команду, которой пока не хватает только одного - опыта.

Этого опыта не занимать сопернику испанцев - команде Франции. Подопечные Дидье Дешама за один тайм смогли перевернуть беспросветную, казалось бы, игру против Бельгии. 0:2 превратились в 3:2! До этого у французов была только одна победа в 6 матчах, команда пребывала в полудреме, но этот тайм выбил из трехцветных всю сонливость. И теперь подопечные Дешама готовы реабилитироваться за провал на Евро-2020.

На что ставить в этой игре? Вероятно, нас вряд ли ждет голевое пиршество, все-таки это финал. Испанцы будут больше владеть мячом и территорией, а французы будут стараться наказывать соперника игрой на контратаках, это команда Дешама очень любит. Но вряд ли будет много голов, после таких ярких выступлений в полуфиналах цена ошибки слишком высока. Так что рекомендуем ставку на ТМ 2.5 гола. Поставить на такой исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.75.

На стороне Франции огромный опыт и желание реабилитироваться за последние неудачи. Класса им хватает, эмоций и куража матч против Бельгии точно добавил. Поэтому можно попробовать поставить на победу Франции, но не в основное время, а с учетом возможных овертайма и серии пенальти. БК «Фонбет» предлагает коэффициент 1.75 на итоговый успех Франции.