Боярский: «Сборная проиграет Словении. Чудес не бывает!»

«Мы ни хрена не выиграли у Словакии! С таким футболом можно играть в Колпино! Сборная проиграет Словении. Чудес не бывает. У Карпина пока ничего не получается... Либо это не вариант для сборной, либо у него было мало времени. Дай Бог будет ничья, у нас же хороший вратарь, а так... На победу я не рассчитываю», — сказал Боярский «СЭ».