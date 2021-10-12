Червиченко сравнил сборную Словении с клопами

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился эмоциями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу между национальными командами России и Словении, передает "Чемпионат.com".

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"Россия смотрелась в первом тайме очень неплохо. Во втором тайме удерживали результат, но были моменты. Мы выдержали в начале это мерзотное поведение серых клопов, которые просто били наших игроков", - сказал Червиченко.

Подопечные Валерия Карпина победили со счетом 2:1. Счет открыл словак Иван Шранц. Сравнял счет хорват Андрей Крамарич. На 45-й минуте Лукаш Граслин вновь вывел сборную Словакии вперед. На 71-й минуте полузащитник Лука Модрич спас хорватов от поражения в матче.

Таким образом, сборная Хорватии опустилась на вторую строчку в группе H, набрав 17 баллов. Возглавила таблицу сборная России с 19-ю очками. Третье место у словаков, в активе которых десять очков. Словения находится на четвертом месте с десятью очками.

Замыкает группу Кипр, который сумел добыть лишь пять очков. Столько же баллов набрала Мальта, которая располагается на пятом месте.