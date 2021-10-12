Сборная России обыграла Словению в квалификации к ЧМ-2022

Футболисты сборной России обыграли команду Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Эта победа обеспечила команде участие в стыковых играх за право попадания в финальную часть турнира в Катаре. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Встреча группы H, которая состоялась в понедельник в Мариборе, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной России. У российской команды мячи забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия, у словенцев — Йосип Иличич.

Сборная России вышла на первое место в таблице группы и набрала 19 очков. Она на два балла опередила команду Хорватии. Кроме того команда России на 9 очков оторвалась от команд Словении и Словакии. Эти сборные разделили 3-4 места, набрав по 10 баллов, и уже не смогут вырваться вперед команды Валерия Карпина.

Позже Александр Дюков, президент Российского футбольного союза, сообщил, что в связи с этой победой контракт с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным будет продлен.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над командой Словакии со счетом 1:0. Однако Карпин подверг игру жесткой критике и заявил, что российские игроки смотрелись еще хуже, чем в матче с Хорватией.