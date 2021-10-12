Карпин подвел итоги матча со Словенией

«Были моменты, когда было слышно болельщиков. По поводу призраков прошлого и Марибора? Я пытался донести, что этого нет ещё перед матчем вам. Если вы не верите Футболисты не так устроены. Нас привозят в город «икс», привозят в гостиницу, на стадион, играем — уезжаем. Всё. Все города уже смешались. Приятно быть на первом месте. Моя реакция на песню в раздевалке про Валеру? Эмоции радостные, но не от песни, а от победы на выезде. Все там кричали и орали. Хочу поздравить Никиту Палыча Симоняна с 95 летием. Пусть эта победа будет для него поздравлением. От всей сборной и федерации. Желаю здоровья и долгих лет жизни. Минимум столько же!» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.