Карпин посвятил победу над Словенией Никите Симоняну

Главный тренер сборной России по футболу после победы в отборочном матче к чемпионату мира по футболу поздравил с 95-летием легенду московского "Спартака" Никиту Симоняна, передает "Чемпионат.com".

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"Хочу поздравить Никиту Палыча Симоняна с 95-летием. Пусть эта победа будет для него поздравлением. От всей сборной и федерации. Желаю здоровья и долгих лет жизни. Минимум столько же", - сказал Карпин.

На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. Через четыре минуты защитник Георгий Джикия удвоил преимущество россиян, забив гол через себя. В концовке перового тайма полузащитник сборной Словении Йосип Иличич сократил разрыв до минимума.

Таким образом, Россия единолично возглавила свою группу, имея в активе 19 очков. Вторую строчку занимают хорваты с 17 баллами. Третье место у словаков, в активе которых десять очков. Словения находится на четвертом месте с десятью очками.