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Карпин: пусть победа над Словенией будет поздравлением для Никиты Симоняна с днем рождения

Газета.Ru
1 час назад

Главный тренер сборной России по футболу после победы в отборочном матче к чемпионату мира по футболу поздравил с 95-летием легенду московского "Спартака" Никиту Симоняна, передает "Чемпионат.com".

Карпин посвятил победу над Словенией Никите Симоняну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хочу поздравить Никиту Палыча Симоняна с 95-летием. Пусть эта победа будет для него поздравлением. От всей сборной и федерации. Желаю здоровья и долгих лет жизни. Минимум столько же", - сказал Карпин.

На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. Через четыре минуты защитник Георгий Джикия удвоил преимущество россиян, забив гол через себя. В концовке перового тайма полузащитник сборной Словении Йосип Иличич сократил разрыв до минимума.

Таким образом, Россия единолично возглавила свою группу, имея в активе 19 очков. Вторую строчку занимают хорваты с 17 баллами. Третье место у словаков, в активе которых десять очков. Словения находится на четвертом месте с десятью очками.

Замыкает группу Кипр, который сумел добыть лишь пять очков. Столько же баллов набрала Мальта, которая располагается на пятом месте. Напомним, в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в Катаре, напрямую выходят команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, расположившиеся на втором месте, проведут стыковые матчи.

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