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Что нужно сборной России для выхода на ЧМ-2022

Алиса Селезнёва
59 минут назад

Сборная России сумела одержать две важнейшие победы в квалификации и попадет на ЧМ-2022, если сумеет удержать первое место в группе. Об этом пишет «Чемпионат».

Что нужно сборной России для выхода на ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сборная России в Казани 8 октября победила Словакию в матче 7-го тура квалификации ЧМ-2022 по футболу со счетом 1:0. А 11 октября выиграла у сборной Словении со счетом 2:1 и вышла на первое место в группе с 19 очками.

Напрямую на чемпионат мира проходит только победитель группы. Второе место обеспечивает лишь участие в стыковых матчах, где играть чаше всего приходится с сильными соперниками.

Сборной России по футболу, чтобы сохранить лидерство в группе, необходимо выиграть у команды Кипра. А в последнем матче, с Хорватией, Россию ждет борьба за путевку на чемпионат.

Если ни одна из команд не потеряет очков в матчах с «карликами», то хорватов устроит только победа, а сборной России будет достаточно ничьей. В таком случае отрыв в два очка сохранится, отмечает издание.

При этом в случае одинакового количества очков, набранных двумя командами, претендующими на поездку на ЧМ-2022, решающим показателем станет разница забитых и пропущенных мячей.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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