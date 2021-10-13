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Роналду купил машину за 830 миллионов рублей

Lenta.ruиещё 2
28 минут назад

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду купил автомобиль за сотни миллионов рублей. Об этом сообщает Mirror.

Роналду купил машину за 830 миллионов рублей
Фото: BugattiBugatti

Речь идет о Bugatti Centodieci черного цвета стоимостью 8,5 миллиона фунтов стерлингов (830 миллионов рублей). По информации издания, всего было выпущено десять версий упомянутого транспортного средства, что делает его одним из самых эксклюзивных и редких в мире. Каждая модель была изготовлена вручную на заводе Bugatti во Франции.

Отмечается, что машина оснащена восьмилитровым двигателем W16. Автомобиль способен разгоняться до 100 километров в час за 2,4 секунды и достигать максимальной скорости 379 километров в час.

Известно, что 36-летний футболист является поклонником роскошных машин и имеет большую коллекцию дорогостоящих автомобилей, включая Bentley за 164 тысячи фунтов стерлингов (16 миллионов рублей), Bugatti La Voiture Noire за 9,5 миллиона фунтов стерлингов (928 миллионов рублей) и Lamborghini Urus, цена которой составляет 170 тысяч фунтов стерлингов (16,6 миллиона рублей).

Ранее в октябре 23-летний российский блогер Рахим Абрамов купил Lamborghini за миллионы рублей. На опубликованных в сети кадрах знаменитость позирует рядом с новым Lamborghini Urus синего цвета стоимостью 25 миллионов рублей. Цена аналогичного автомобиля на портале «Авто.ру» варьируется от 21 до 30 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Футбол,Рахим Абрамов,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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