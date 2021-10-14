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Франция выступила против проведения чемпионата мира раз в два года

Просто Про Спортиещё 1
1 час назад

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) выступила против идеи проводить чемпионат мира каждые два года.

Франция не согласна проводить чемпионат мира раз в два года
Фото: ReutersReuters

«ФИФА хочет принять решение, которое отвечает исключительно ее интересам и негативные последствия которого будут непоправимы для национальных чемпионатов и клубов. Развитие футбола идет не только через чемпионат мира, но и прежде всего за счет внутренних соревнований», — говорится в заявлении на официальном сайте LFP.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал идею проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.

Футбол,Джанни Инфантино,
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