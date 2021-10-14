Франция не согласна проводить чемпионат мира раз в два года

«ФИФА хочет принять решение, которое отвечает исключительно ее интересам и негативные последствия которого будут непоправимы для национальных чемпионатов и клубов. Развитие футбола идет не только через чемпионат мира, но и прежде всего за счет внутренних соревнований», — говорится в заявлении на официальном сайте LFP.