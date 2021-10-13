Экс-вратарь Рыжиков назвал проблемы российского футбола

«У нас не хватает спортивных управленцев, которые были бы связующим звеном между руководством и командой. Которые бы отвечали и за селекцию, и за бытовые проблемы, и за логистику клуба, за размещение рекламы и так далее. Может, в «Спартаке», «Локо», «Зените» специалисты есть, но в клубах вроде «Тамбова» таких очень не хватает», — сказал Рыжиков.