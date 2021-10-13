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Экс-вратарь Рыжиков назвал проблемы российского футбола

Газета.Ru
1 час назад

Бывший вратарь «Рубина» и «Тамбова» Сергей Рыжиков заявил, что в российском футболе не хватает хороших управленцев. Слова Рыжикова передает «Матч ТВ».

Экс-вратарь Рыжиков назвал проблемы российского футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас не хватает спортивных управленцев, которые были бы связующим звеном между руководством и командой. Которые бы отвечали и за селекцию, и за бытовые проблемы, и за логистику клуба, за размещение рекламы и так далее. Может, в «Спартаке», «Локо», «Зените» специалисты есть, но в клубах вроде «Тамбова» таких очень не хватает», — сказал Рыжиков.

Рыжиков завершил карьеру футболиста в марте нынешнего года. Последним его клубом стал «Тамбов», который прекратил свое существование из-за банкротства.

Ранее российский YouTube-блогер и основатель футбольного клуба «Красава» Евгений Савин уволил тренерский штаб своей команды во главе с Рыжиковым.

Футбол,Евгений Савин,Сергей Рыжиков,Локомотив,Зенит,Спартак,
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