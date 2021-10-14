«Рассчитывать на Дзюбу в серьезном бою невозможно» — Колосков

«Тренеру сборной нужен игрок, который будет полностью отдаваться на футбольном поле против любой команды. Если Дзюба сам считает, что он не в форме и отказывается играть за национальную команду, то рассчитывать на такого игрока в серьезном бою невозможно», — приводятся в материале слова Колоскова.