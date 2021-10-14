«Рассчитывать на Дзюбу в серьезном бою невозможно» — Колосков

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о перспективах форварда Артема Дзюбы в национальной команде. В интервью Sport24 он заявил, что рассчитывать на нападающего петербургского «Зенита» в серьезном бою невозможно.
«Тренеру сборной нужен игрок, который будет полностью отдаваться на футбольном поле против любой команды. Если Дзюба сам считает, что он не в форме и отказывается играть за национальную команду, то рассчитывать на такого игрока в серьезном бою невозможно», — приводятся в материале слова Колоскова.
По его словам, форвард «при неудачной игре сошлется на то, что не набрал форму».
«Критично ли его отсутствие? У нас четыре победы и одна ничья в пяти матчах. Результат говорит сам за себя — в данный момент у сборной нет никакой необходимости в Дзюбе», — подчеркнул Колосков.
Сборная России по футболу занимает первое место в отборочной группе H с 19 очками. Таким результатом команда обеспечила себе участие в стыковых матчах отборочного этапа Чемпионата мира 2022 года.