Дерби в Москве, Аллегри против Моуринью и последний шанс Кумана

А еще Роналду в Лестере, «Монако» без Головина и Симоне Индзаги против бывшей команды. Нас ждет потрясающий футбольный уик-энд.

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Ближайшие выходные подарят нам кучу крутых футбольных противостояний.В РПЛ дерби «Спартак» - «Динамо», в Италии Жозе Моуринью постарается притормозить «Ювентус», а Симоне Индзаги едет в гости к бывшей команде. Криштиану Роналду отправляется в Лестер, а мюнхенская «Бавария» - в Леверкузен. Наконец, в Испании «Барселона» попробует начать выход из кризиса в домашнем матче против «Валенсии». Все эти матчи вы сможете посмотреть на сайте Winline, а еще букмекер дарит всем новым клиентам 1000 рублей на первую ставку!

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Момент истины для Руя Витории

16 октября в рамках 11-го тура РПЛ состоится дерби «Спартак» - «Динамо». Спартаковцы перед перерывом на сборные собрались и выдали серию из трех побед кряду. Вишенка на торте - успех в Неаполе в Лиге Европы. Но сейчас у команды Руя Витории будет тяжелейший график. Две встречи с «Лестером», дерби с «Динамо» и «Зенитом», а также «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар». В помощь португальцу постепенное возвращение травмированных в строй.

«Динамо» после удачного старта сбавило позиции, поражение от «Крыльев Советов» тому показатель. Поэтому неудивительно, что Winline видит небольшим фаворитом «Спартак». Коэффициент на победу красно-белых 2.46. На «Динамо» можно поставить за 2.85, а ничья идет за 3.30.

Сколько еще будут терпеть Кумана?

В чемпионате Испании «Барселона» примет «Валенсию». Рональда Кумана в Каталонии тихо ненавидят. Старт в Лиге чемпионов с двух матчей по 0:3 - такого не было никогда! В чемпионате дела у сине-гранатовых чуть лучше, хотя и здесь только 9-е место. Но помогают конкуренты, которые и сами теряют очки.

В любой другой ситуации голландца бы уже отправили с позором в отставку, но в «Барселоне» не торопятся. Финансовые проблемы слишком велики, чтобы тратиться на неустойку Куману и подписание нового тренера. Да и существенно усилить состав под нового наставника не получится. Поэтому пока голландца терпят, а тот постарается исправить ситуацию. В матче с «Валенсией» букмекеры Winline видят явным фаворитом «Барселону». Поставить на победу сине-гранатовых можно за 1.53. А вот на то, что каталонцы вновь потеряют очки, коэффициент 2.50. Не так уж и мало, правда?

Моуринью притормозит Аллегри, а Индзаги огорчит бывший клуб

В Италии сыграют «Ювентус» и «Рома». Массимилиано Аллегри смог преодолеть кризис старта чемпионата и выдал серию побед. Но отрыв от лидирующего «Наполи» уже 10 очков. А тут еще и «Рома» Жозе Моуринью на пути! И все-таки «Юве» на подъеме и играет дома, поэтому Winline считает команду Аллегри Фаворитом. Поставить на туринцев можно с коэффициентом 1.87, а на подопечных Жозе Моуринью можно зарядить за 4.00.

В другом матче серии А «Лацио» сыграет с «Интером». Главная интрига этой встречи: Симоне Индзаги против своей бывшей команды. Пока в новом клубе получается неплохо, 7 туров без поражений и 3-я строчка, но и римляне не так далеко. На победу клуба из Милана коэффициент 2.20, а на успех хозяев поля - 3.25.

Головин в Лион не поедет, зато Роналду в Лестер - 100%

В матче 8-го тура АПЛ «Лестер» сразится с «МЮ». Команда Брендана Роджерса стартовала слабо: всего 8 очков и 13-е место, а тут еще и Криштиану Роналду едет в город. Пока португалец только адаптируется в новой старой команде. Криштиану забивает, но результаты пока не идеальны. Тем не менее, «Юнайтед» всего в 2 очках от лидера. Манкунианцы - фавориты предстоящего матча, Winline предлагает на их победу коэффициент 2.10, а на «Лестер» можно зарядить за 3.40.

Не менее интересная игра и во Франции, где «Лион» примет «Монако». И те, и другие стартовали ни шатко, ни валко: отставание от «ПСЖ» уже с десяток очков. Поэтому предстоящий матч - неплохая возможность вернуться на победный путь. Правда, у монегасков не будет Александра Головина. Российский полузащитник приступил к тренировкам, но еще не готов вернуться в игру. Без него фаворит - «Лион», на его победу можно сделать ставку за 2.22, а на гостей принимают ставки за 3.05.

Дуэль лидеров в Леверкузене

В Бундеслиге в эти выходные дуэль лидеров: «Байер» и «Бавария» имеют одинаковое количество очков, мюнхенцы впереди только по разнице мячей. Правда, в последнем матче перед паузой на сборные они уступили «Айнтрахту» 1:2. В свою очередь, «Байер» три последних матча выиграл с общим счетом 9:0.

Но несмотря на это, команда Юлиана Нагельсманна - явный фаворит. Ставки на мюнхенский клуб принимают с коэффициентом 1.61, а на то, что баварцы потеряют очки, коэффициент 2.35.