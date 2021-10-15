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Самый дорогой футболист мира отказался от любых денег ради игры за «Реал»

Lenta.ru
2 часа назад

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе намерен отказаться от любых денег ради продолжения карьеры в мадридском «Реале». Об этом сообщает AS.

Мбаппе отказался от любых денег ради игры за «Реал»
Фото: ReutersReuters

22-летний форвард отказался продлевать соглашение с парижанами, какую бы сумму денег ни предложили в ПСЖ. В заметке AS отмечается, что Мбаппе давно принял решение о переходе в «Реал». Игрок ждет окончания срока действия контракта с парижским клубом. Он сможет покинуть ПСЖ на правах свободного агента уже летом 2022-го.

Мбаппе считается самым дорогим футболистом мира. Согласно оценке Trasnfermarkt, стоимость француза составляет 160 миллионов евро.

«Реал» вел переговоры с ПСЖ о трансфере игрока летом 2021 года. «Королевский клуб» был готов заплатить за форварда 180 миллионов евро, однако французский клуб планировал выручить за футболиста не менее 200 миллионов. Сделка не состоялась, и Мбаппе продолжил играть за ПСЖ.

22-летний форвард выступает за парижан с 2017 года. В составе ПСЖ он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок французской лиги, завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Футбол,Реал,
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