Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.78
Войти в почту

СМИ: Мбаппе покинет "ПСЖ" независимо от предложенной суммы контракта

Rusfootball
1 час назад

По данным источника, нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе летом 2022 года планирует уйти из клуба, несмотря на любые предложения руководства парижан. 22-летний форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе не продлит соглашение с парижанами ни при каких условиях, сообщают испанские СМИ.

СМИ: Мбаппе покинет "ПСЖ" независимо от предложенной суммы контракта
Фото: RusfootballRusfootball

По данным источника, футболист принял твердое решение перейти летом 2022 года в качестве свободного агента в мадридский "Реал", и не поменяет его независимо от предложенных руководством "ПСЖ" сумм нового контракта.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за "Пари Сен-Жермен" 11 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: AS

Футбол,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители