СМИ: Мбаппе покинет "ПСЖ" независимо от предложенной суммы контракта

По данным источника, нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе летом 2022 года планирует уйти из клуба, несмотря на любые предложения руководства парижан. 22-летний форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе не продлит соглашение с парижанами ни при каких условиях, сообщают испанские СМИ.

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По данным источника, футболист принял твердое решение перейти летом 2022 года в качестве свободного агента в мадридский "Реал", и не поменяет его независимо от предложенных руководством "ПСЖ" сумм нового контракта.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за "Пари Сен-Жермен" 11 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.