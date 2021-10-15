При каком условии Дзюба может помочь сборной

"Сложно сказать, играл бы Дзюба в основном составе обновленной сборной России. В любом случае, в своем нынешнем состоянии Дзюба делал бы команду сильнее и вариативнее. Я бы его видел как раз выходящим на замену при необходимости усиления атакующей мощи и смены тактики. По прошлым матчам сборной в целом была видна рука тренера и то, к чему стремиться команда — при такой тактике Артему было бы сложнее, но при смене тактики он вполне бы мог помочь сборной. Например, добавить агрессии, мощи, удлинить поле и так далее. В такой ситуации появление Артема было бы кстати, он стал бы дополнительным оружием тренера и создавал вариативность", — сказал Малафеев Sport24.