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При каком условии Дзюба может помочь сборной

Спорт уик-энд
1 час назад

Бывший вратарь сборной России и "Зенита" Вячеслав Малафеев считает, что нападающий питерцев Артем Дзюба, отказавшийся приезжать в национальную команду, в своем нынешнем состоянии сделал бы сборную сильнее и вариативнее.

При каком условии Дзюба может помочь сборной
Фото: Спорт уик-эндСпорт уик-энд

"Сложно сказать, играл бы Дзюба в основном составе обновленной сборной России. В любом случае, в своем нынешнем состоянии Дзюба делал бы команду сильнее и вариативнее. Я бы его видел как раз выходящим на замену при необходимости усиления атакующей мощи и смены тактики. По прошлым матчам сборной в целом была видна рука тренера и то, к чему стремиться команда — при такой тактике Артему было бы сложнее, но при смене тактики он вполне бы мог помочь сборной. Например, добавить агрессии, мощи, удлинить поле и так далее. В такой ситуации появление Артема было бы кстати, он стал бы дополнительным оружием тренера и создавал вариативность", — сказал Малафеев Sport24.

Источник: Sport24

Футбол,Артем Дзюба,Вячеслав Малафеев,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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