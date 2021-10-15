Обладатель "Золотого мяча" Модрич захотел продлить контракт с "Реалом"

Полузащитник сборной Хорватии и испанского футбольного клуба "Реал" Лука Модрич хочет продолжить выступать за мадридскую команду. Об этом сообщает портал Goal.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В мае хорват продлил контракт с "Реалом" на один год. Модрич хочет продолжить играть в клубе в 2022 году и попасть на чемпионат мира в Катаре. Стороны еще не начали обсуждать контракт. Если игрок и клуб не придут к соглашению, Модрич будет искать варианты в США, Катаре или других испанских командах.