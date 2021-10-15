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Акинфеев: никакой "МЮ" или "Арсенал" не будет для меня стоять рядом с ЦСКА

Газета.Ru
2 часа назад

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему ему не нужен был агент.

"Выбрал этот путь": Акинфеев рассказал о карьере в ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я рад, что у меня никогда не было агентов. Если бы у меня он был, то я не провел 20 лет в родном клубе и у меня не было бы здесь 20-ти трофеев и такой истории. Я выбрал этот путь. Человек, который принадлежит себе самому. За меня никто не думает — и мне это приятно вдвойне. И никакие "Арсенал" или "Манчестер Юнайтед" никогда не будут для меня стоять рядом с ЦСКА. Не могу сейчас сказать, что я тогда подумал бы, поступи мне реальное предложение. Но знаю точно: мы бы сели с Евгением Ленноровичем и о чем-то договорились. Он всегда по жизни помогает, когда с ним общаешься на какие-то темы", - приводит слова футболиста Sport24.

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы. Ранее Игорь Акинфеев рассказал о своем решении завершить карьеру в национальной команде России в 2018 году.

Футбол,Евгений Леннорович,Игорь Акинфеев,ЦСКА,Манчестер Юнайтед,УЕФА,
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