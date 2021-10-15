"Выбрал этот путь": Акинфеев рассказал о карьере в ЦСКА

"Я рад, что у меня никогда не было агентов. Если бы у меня он был, то я не провел 20 лет в родном клубе и у меня не было бы здесь 20-ти трофеев и такой истории. Я выбрал этот путь. Человек, который принадлежит себе самому. За меня никто не думает — и мне это приятно вдвойне. И никакие "Арсенал" или "Манчестер Юнайтед" никогда не будут для меня стоять рядом с ЦСКА. Не могу сейчас сказать, что я тогда подумал бы, поступи мне реальное предложение. Но знаю точно: мы бы сели с Евгением Ленноровичем и о чем-то договорились. Он всегда по жизни помогает, когда с ним общаешься на какие-то темы", - приводит слова футболиста Sport24.