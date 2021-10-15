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Бразильский футболист «Зенита» заявил о готовности играть за сборную России

Lenta.ru
2 часа назад

Полузащитник петербургского «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо высказался о перспективе выступления за российскую национальную команду. Об этом сообщает Sport24.

Клаудиньо заявил о готовности играть за сборную России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Игрок отметил, что готов сменить спортивное гражданство ради выступления на чемпионате мира. «Если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом», — заявил он.

Клаудиньо подписал контракт с «Зенитом» 7 августа, российский клуб заплатил за 24-летнего бразильца 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за сине-бело-голубых семь матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.

В истории сборной России по футболу было три натурализованных бразильца: вратарь Гильерме, защитник Марио Фернандес и нападающий Ари. Выступления за национальную команду продолжает только голкипер.

Футбол,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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