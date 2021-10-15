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Роналду вновь получил награду

Soccer News
47 минут назад

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вновь был награжден очередным призом.

Роналду вновь получил награду
Фото: InstagramInstagram

Футболист сборной Португалии получил приз "Талант" за сентябрь. Данная награда присуждается впервые и был создан для того, чтобы отметить заслуги португальских игроков, выступающих заграницей.

В прошедшем месяце Роналду отметился пятью забитыми мячами в пяти матчах за "Юнайтед" в английской премьер-лиге и Лиге чемпионов. Также он забил два гола в игре за сборную Португалии с командой Ирландии, побив рекорд по голам за национальные команды.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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