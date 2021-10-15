Агуэро объяснил, почему Роналду лучше Месси

«Давайте будем честными. Какой игрок не хочет быть в «Барсе»? Я бы сказал, что большинство футболистов хотели бы носить эту футболку, независимо от того, насколько хороша или плоха «Барса». Я приехал с надеждой на игру с Лео и на то, что будет собрана хорошая команда, что и пытался сделать клуб. Когда мне позвонили, я подумал: «Мне все равно, сколько мне платят. У меня все хорошо, и я буду помогать команде, чем могу», - сказал Агуэро.