Агуэро объяснил, почему Роналду лучше Месси

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду как форвард лучше игрока «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, пишет El Pais.
«[Роналду] более напористый, чем Лео. И у него, как и у любого бомбардира, есть уверенность. Когда он уверен, он ставит цель и забивает, забивает, забивает», - сказал ,Агуэро в интервью изданию.
Он также сообщил, что много раз думал, чего не хватает ему самому, чтобы считаться одним из лучших игроков в мире.
«Однажды я спросил Лео. Он сказал мне, что для того, чтобы получить шанс выиграть Золотой мяч, мне нужно выиграть Лигу чемпионов. И он прав», - считает Агуэро.
Он отметил, что провел отличные сезоны, забил много голов и выиграл много титулов, но не был в финале Лиги чемпионов.
«Буквально в прошлом году, когда мы вышли в финал, у меня была проблема с коленом, ковид и разные травмы», - посетовал футболист.
Агуэро после завершения контракта с «Манчестер Сити» перешел в «Барселону». По его словам, он не жалеет, что подписал контракт с клубом.
«Давайте будем честными. Какой игрок не хочет быть в «Барсе»? Я бы сказал, что большинство футболистов хотели бы носить эту футболку, независимо от того, насколько хороша или плоха «Барса». Я приехал с надеждой на игру с Лео и на то, что будет собрана хорошая команда, что и пытался сделать клуб. Когда мне позвонили, я подумал: «Мне все равно, сколько мне платят. У меня все хорошо, и я буду помогать команде, чем могу», - сказал Агуэро.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси не подписал новый контракт с «Барселоной», так как «это оказалось невозможным из-за преград финансового и структурного характера». По словам президента испанского футбольного клуба «Барселона» Жоана Лапорты, он рассчитывал, что Месси будет играть в команде бесплатно. Позже стало известно, что игрок перешел в «Пари Сен-Жермен».