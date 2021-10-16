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«Барселона» и «Реал» поспорят за игрока «Милана»

Евро-футбол.Ру
1 час назад

Ивуарийский хавбек Франк Кесси, который планирует покинуть «Милан» из-за истекающего контракта, может переехать в испанский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

«Барселона» и «Реал» поспорят за Кесси
Фото: ReutersReuters

По сведениям источника, в борьбе за 24-летнего полузащитника сойдутся гранды Ла Лиги – каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Испанские клубы готов включиться в спор за игрока с «Интером», «ПСЖ» и «Ливерпулем».

Африканец защищает цвета миланского коллектива с лета 2019 года. По оценке экспертов портала Transfermarkt, его стоимость составляет 55 миллионов евро.

В этом сезоне Серии А Франк провел пять матчей.

Футбол,Франк Кесси,Реал,
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