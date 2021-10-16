Левандовски хочет уйти из "Баварии"

Нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски попросил руководство клуба о трансфере. Об этом сообщает Football Espana.

Напомним, что нынешнее трудовое соглашение поляка с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года. В текущем розыгрыше чемпионата Германии Левандовски провел семь матчей, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.