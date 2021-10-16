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Левандовски хочет уйти из "Баварии"

Газета.Ru
2 часа назад

Нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски попросил руководство клуба о трансфере. Об этом сообщает Football Espana.

Левандовски хочет уйти из "Баварии"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, 33-летний форвард изъявил желание продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Напомним, что нынешнее трудовое соглашение поляка с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года. В текущем розыгрыше чемпионата Германии Левандовски провел семь матчей, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

В Лиге чемпионов мюнхенцы возглавляют таблицу с шестью очками после двух игр.

Футбол,Роберт Левандовски,Реал,
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