В матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» произошла массовая потасовка.

За три минуты до перерыва Максимилиано Кофрие получил болезненный удар по ноге от Арсена Захаряна. Самуэль Жиго начал разбираться с полузащитником, а позже с тренерским штабом «Динамо».