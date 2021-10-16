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Футболисты устроили массовую потасовку на матче «Спартак» — «Динамо»

RT на русскомиещё 2
1 час назад

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» произошла массовая потасовка.

За три минуты до перерыва Максимилиано Кофрие получил болезненный удар по ноге от Арсена Захаряна. Самуэль Жиго начал разбираться с полузащитником, а позже с тренерским штабом «Динамо».

Массовая драка футбольных фанатов попала на видео

Матч проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Динамо» (19 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (16) идёт на седьмом месте. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (23).

Ранее Слуцкий высказался о травмах Деспотовича и Хван Ин Бёма.

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