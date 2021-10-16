«Спартак» ушел от поражения в московском дерби

Московское «Динамо» сыграло вничью со столичным «Спартаком» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла на стадионе «Открытие-Арена». Красно-белые пропустили два мяча на своем поле. У бело-голубых отличились Иван Ордец и Константин Тюкавин. В составе «Спартака» гол забил Георгий Джикия. Уже в добавленное время счет сравнял Самюэль Жиго и позволил своей команде уйти от поражения.

В первом тайме после грубой игры со стороны хавбека бело-голубых Арсена Захаряна между футболистами обеих команд вспыхнула потасовка. В ней также участвовали тренеры и персонал. Предупреждения получили четыре футболиста.