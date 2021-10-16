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Витория: "Спартак" заслужил ничью в матче с "Динамо"

ТАССиещё 1
2 часа назад

Футболисты "Спартака" своей игрой заслужили ничью в матче с "Динамо". Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

Витория: "Спартак" заслужил ничью в матче с "Динамо"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В субботу "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" со счетом 2:2 в 11-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги. Красно-белые уступали со счетом 0:2 после первого тайма.

"Это была сложная игра, мы не всегда были хороши, но самое главное, что мы показали характер. "Динамо" - сложный и достойный соперник, и мне кажется, что мы заслужили эту ничью", - сказал тренер.

"Спартак" в следующем туре в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом" 24 октября. До этого красно-белые дома встретятся с "Лестером" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Футбол,Динамо,Зенит,Спартак,
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