"Я– летаю": Ибрагимович показал новое фото

Ибрагимович появился на поле после месячной паузы связанной с травмой, выйдя на замену на 77-й минуте матча при счете 2:2. Спустя минуту после его появления на поле игрок "Вероны" Корай Гюнтер забил гол в свои ворота, принеся "Милану" победу в этой игре. В нынешнем чемпионате 40-летний Ибрагимович провел на поле всего 43 минуты, но этого ему хватило, чтобы забить один гол. В восьми матчах "Милан" семь раз победил и набрал 22 очка, занимая первое место в турнирной таблице серии А. У "Наполи" на очко меньше и игра в запасе. Неаполитанский клуб выиграл все семь игр в чемпионате.