Экс-футболист обвинил Бышовца и Черчесова в коррупции

Бывший футболист сборных СССР и России, а также английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью комментатору Геннадию Орлову рассказал о коррупции в национальной команде. Ролик размещен на YouTube-канале Орлова.
«Сталкивался ли с этим когда-нибудь? Если честно, то да. Даже в советском футболе было. Бышовец занимался этим делом. Уверен, и Черчесов тоже занимался, агенты платили», — рассказал Канчельскис.
Так он ответил на вопрос о существующих слухах на эту тему. При этом он оговорился, что, скорее всего, не все тренеры замешаны в подобных делах.
Анатолий Бышовец тренировал национальную команду (СССР и СНГ) с 1990 по 1992 год. После этого в 1998-м он готовил к выступлениям сборную России.
Станислав Черчесов руководил национальной командой с 2016 по 2021 годы. При нем российская сборная добилась лучшего в своей истории результата на Чемпионате мира (1/4 финала) в 2018 году, при этом провалила Евро-2020.