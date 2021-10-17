Экс-футболист обвинил Бышовца и Черчесова в коррупции

Бывший футболист сборных СССР и России, а также английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью комментатору Геннадию Орлову рассказал о коррупции в национальной команде. Ролик размещен на YouTube-канале Орлова.

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«Сталкивался ли с этим когда-нибудь? Если честно, то да. Даже в советском футболе было. Бышовец занимался этим делом. Уверен, и Черчесов тоже занимался, агенты платили», — рассказал Канчельскис.

Так он ответил на вопрос о существующих слухах на эту тему. При этом он оговорился, что, скорее всего, не все тренеры замешаны в подобных делах.

Анатолий Бышовец тренировал национальную команду (СССР и СНГ) с 1990 по 1992 год. После этого в 1998-м он готовил к выступлениям сборную России.