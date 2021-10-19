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Кокорин отреагировал на победу Team Spirit на чемпионате мире по Dota 2

Газета.Ruиещё 45
1 час назад

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин прокомментировала первую в истории победу российской команды Team Spirit в финале The International 10 — чемпионате мира по игре Dota 2.

Кокорин отреагировал на победу Team Spirit на чемпионате мире по Dota 2
Фото: https://twitter.com/acffiorentinahttps://twitter.com/acffiorentina

"Я никогда не играл в Dota 2, так что не понимаю в этом. За турниром The International не следил. Стараюсь находиться больше дома в свободное от тренировок время. В любом случае, круто, что наша команда выиграла", — цитирует футболиста VseProSport.

Российская команда Team Spirit в финале The International 10 одержала победу над китайским коллективом PSG.LGD со счетом 3:2. Победители турнира заработали более $18,2 млн призовых. В составе Team Spirit выступают россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков).

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе команды Team Spirit на киберспортивном турнире The International 2021 по Dota 2.

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