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Премьер-министр Франции подарил Папе Римскому футболку Месси

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе официального визита в Ватикан встретился с Папой Римским Франциском и подарил ему футболку форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси с автографом аргентинца.

Премьер-министр Франции подарил Папе Римскому футболку Месси
Фото: ReutersReuters

«ПСЖ» в «Твиттере» поблагодарил политика за презент понтифику.

В 2019 году Папа Римский Франциск поделился мнением о Лионеле Месси.

«Теоретически, называть Месси богом является кощунством. Нельзя говорить подобное или верить в это. К примеру, я точно не верю. Люди могут сравнивать Месси с богом, лишь выражая восхищение. Но ему не нужно поклоняться. Это только речевой оборот. Фраза «футбольный бог» — это популярный способ самовыражения. Месси — очень хорош, но он не бог», — сказал понтифик.

Франциск — футбольный болельщик, поддерживает аргентинский клуб «Сан-Лоренсо».

Футбол,ФРАНЦИСК,Лионель Месси,
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