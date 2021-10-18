Премьер-министр Франции подарил Папе Римскому футболку Месси

«Теоретически, называть Месси богом является кощунством. Нельзя говорить подобное или верить в это. К примеру, я точно не верю. Люди могут сравнивать Месси с богом, лишь выражая восхищение. Но ему не нужно поклоняться. Это только речевой оборот. Фраза «футбольный бог» — это популярный способ самовыражения. Месси — очень хорош, но он не бог», — сказал понтифик.