Сложная задача «Зенита» и конец сказки «Шерифа»

Миранчук вряд ли получит шанс в матче с «МЮ», «Барселона» должна вернуться в борьбу в матче с киевским «Динамо», а «Шахтер» постарается повторить прошлый сезон в игре с «Реалом».

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Третий тур группового этапа Лиги чемпионов подарит нам несколько очень интересных противостояний. «Зенит» примет «Ювентус» и вполне может побороться за очки, «Шериф» продолжает свой лигочемпионский сенсационный путь матчем против «Интера», а киевское «Динамо» может опустить шлагбаум перед «Барселоной». Сделайте ставку на любой из матчей, не рискуя своими деньгами, ведь Winline дарит всем новым клиентам 1000 рублей на первую ставку!

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«Зенит» сосредоточился на Лиге чемпионов

22 октября в рамках Лиги чемпионов «Зенит» примет «Ювентус». Начало игры - в 22:00 мск. Петербуржцы явно делают ставку на еврокубки в нынешнем сезоне, ведь в РПЛ они проиграли дважды подряд. Правда, лидерство в чемпионате России довольно уверенное, эти поражения не повлияли на него. В Лиге чемпионов же сине-бело-голубые пока смотрятся очень прилично: минимальное выездное поражение от «Челси» и разгром «Мальме» дома. Отличная заявка на 3-е место в группе и продолжение борьбы в евровесне, но можно побороться и за плей-офф!

Правда, «Ювентус» тоже набрал ход. В Лиге чемпионов у команды Массимилиано Аллегри все в порядке: 6 очков из 6 возможных. Налаживаются дела и в Серии А: в воскресенье «Юве» победил «Рому» Жозе Моуринью. Остановить такую машину будет очень непросто, неудивительно, что Winline видит фаворитом «Ювентус». Коэффициент на победу итальянцев 2.17, а на то, что зенитовцы смогут набрать очки, предлагают поставить за 1.70.

«Шериф» покоряет Европу, но в Милане сказка должна закончиться

Молдавский «Шериф» творит историю. После двух туров в активе команды Юрия Вернидуба 6 очков, это первое место в группе, да еще и с выездной победой над «Реалом»! Впереди игра с «Интером» и вот здесь, вероятно, сказка завершится. Во-первых, миланцы наверняка отнесутся к сопернику всерьез. Во-вторых, команда Симоне Индзаги будет злой после поражения от «Лацио». Все-таки уровень игроков несопоставим. Поставить на победу «нерадзурри» можно за 1.14. А на очередной подвиг «Шерифа» дают 14.00.

Миранчук будет чужим на празднике жизни в Манчестере

Один из центральных матчей тура - встреча «МЮ» и «Аталанты». Англичане в первом туре обиднейшим образом уступили «Янг Бойз», а затем героически перебороли «Вильярреал». С «Аталантой» тоже будет непросто: команда Гасперини на ходу. Вот только Алексей Миранчук, похоже, совершенно выпал из планов тренера. Россиянин не появляется на поле уже в 5 матчах. И вряд ли матч в Англии будет ознаменован возвращением. А в матче Winline считает фаворитом «МЮ», коэффициент на победу англичан - 1.75. На «Аталанту» можно поставить за 4.20.

«Шахтер» вспоминает прошлый сезон, а киевляне могут закончить путь «Барселоны»

19 октября «Шахтер» примет «Реал». У мадридцев в последнее время выработался комплекс команд из Восточной Европы. Они успели проиграть дома «Шерифу», а в прошлом сезоне было два поражения от «Шахтера». Как-то будет на этот раз? Украинцы, разумеется, мечтают повторить прошлогодний триумф, да и турнирное положение обязывает: 1 очко в 2 матчах и последнее место в группе. Winline предлагает на то, что «горняки» вновь победят, коэффициент 5.40. Шансы «Реала» оценивают коэффициентом 1.58.

Другой украинский клуб - киевское «Динамо» - может практически поставить крест на амбициях «Барселоны» в этом евросезоне. Пока у «Барсы» 0 очков и разница мячей 0:6, поэтому любая осечка в матче с командой Мирчи Луческу смерти подобна. Из позитивного - после паузы на матчи сборных команда Кумана победила «Валенсию». Посмотрим, удастся ли перенести победный настрой на матч Лиги чемпионов. На «Барселону» можно поставить за 1.26. Если хотите сделать ставку на непроигрыш киевлян, то это можно сделать с коэффициентом 3.83.

Симеоне и Клопп устроят битву!

Центральный матч тура - встреча «Атлетико» и «Ливерпуля». Диего Симеоне против Юргена Клоппа! Лед и пламень, предсказать, как будет складываться матч, практически невозможно. Может быть, оборонительный футбол «Атлетико» свяжет по рукам и ногам нападение «Ливерпуля», а возможно, нас ждет торжество английской атаки! Мерсисайдцы в последнее время смотрятся убедительнее, коэффициент на их победу 2.31. А на «матрасников» Winline дает коэффициент 3.30.