УЕФА развел Россию и Украину на Евро по мини-футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) развел сборные России и Украины во время жеребьевки группового этапа чемпионата Европы 2022 года, сообщает РИА «Новости».

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Российская команда попала в один квартет с Украиной, однако международная организация перевела россиян в группу C, куда также попали сборные Польши, Словакии и Хорватии. Украине предстоит сыграть в группе A с Нидерландами, победителем стыковых матчей Сербия — Белоруссия и Португалией.

Чемпионат Европы пройдет с 19 января по 6 февраля в нидерландских городах Амстердам и Гронингем. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.

УЕФА разводит сборные России и Украины с июля 2014 года из-за напряженных отношений между двумя странами.

Ранее сообщалось, что во время презентации УЕФА логотипа чемпионата-2024 появилась карта, на которой Крым был изображен как территория Украины.