Семин раскритиковал трансферную кампанию "Локомотива"

Бывший тренер московского "Локомотива" Юрий Семин раскритиковал трансферную кампанию столичной команды.

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"Отобьются ли купленные "Локомотивом" игроки? Никогда! Никогда этого не будет", — приводит слова специалиста "СЭ".

По информации портала Transfermarkt, "железнодорожники" потратили в летнее трансферное окно около €30 млн. После 11-ти туров "Локомотив" занимает пятое место с 18-ю очками в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч красно-зеленые проведут 21 октября со стамбульским "Галатасараем" в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что 19 октября руководство "железнодорожников" на пресс-конференции обозначило цели клуба до сезона-2025/26. 1.

Стабильные спортивные результаты, победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, регулярное участие в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Переход к постоянно положительному трансферному балансу.