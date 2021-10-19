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Семин раскритиковал трансферную кампанию "Локомотива"

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Бывший тренер московского "Локомотива" Юрий Семин раскритиковал трансферную кампанию столичной команды.

Семин раскритиковал трансферную кампанию "Локомотива"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отобьются ли купленные "Локомотивом" игроки? Никогда! Никогда этого не будет", — приводит слова специалиста "СЭ".

По информации портала Transfermarkt, "железнодорожники" потратили в летнее трансферное окно около €30 млн. После 11-ти туров "Локомотив" занимает пятое место с 18-ю очками в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч красно-зеленые проведут 21 октября со стамбульским "Галатасараем" в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что 19 октября руководство "железнодорожников" на пресс-конференции обозначило цели клуба до сезона-2025/26. 1.

Стабильные спортивные результаты, победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, регулярное участие в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Переход к постоянно положительному трансферному балансу.

Рост рыночной стоимости команды. 2. Рост доходов от болельщиков благодаря увеличению их базы и разнообразию предложений. 3. Рост поступлений от коммерческих партнеров, независимых от РЖД. 4. Рост стоимости команды относительно бюджета (на 1 евро бюджета — 2,1 евро стоимости команды).

Футбол,Юрий Семин,Локомотив,РЖД,
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