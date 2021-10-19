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Бывший муж Бузовой приостановил футбольную карьеру

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Полузащитник клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Велес» и экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов временно приостановил профессиональную карьеру. Об этом сообщается в Instagram команды.

Дмитрий Тарасов приостановил футбольную карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение игрока связано с желанием провести больше времени с семьей накануне рождения четвертого ребенка. Тарасов поблагодарил руководство «Велеса» за поддержку, добавив, что сейчас ему нужна пауза. Он подчеркнул, что пока не принял окончательного решения о своем будущем.

34-летний футболист, который является бывшим мужем певицы и телеведущей Ольги Бузовой, присоединился к «Велесу» в июле этого года. Он провел за московскую команду девять матчей, в которых забил один мяч.

Тарасов известен по выступлениям за столичные ФК «Москва» и «Локомотив», а также казанский «Рубин». В составе сборной России полузащитник провел восемь матчей и отметился одним голом.

Футбол,Дмитрий Тарасов,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,
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